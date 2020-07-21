韓國消防廳周二說，首爾南部龍仁市的物流中心失火，至少導致3人死亡。

據韓聯社21日報導，火勢約從上午8:29傳出。據說當時中心內共有69人，其中64人撤離時，有4人受傷。不過，目前還不知道失火肇因。

#BREAKING: At least 3 people have died after a fire broke out at the SLC distribution centre in the Yongin area of Gyeonggi Province, South Korea. (Photo: @YTN24) pic.twitter.com/htSWcL2O2V — BreakingNAsia (@BreakingNAsia) July 21, 2020

Fire kills at least 3 in Yongin distribution center: fire department https://t.co/GYpJcAgHkz — Yonhap News Agency (@YonhapNews) July 21, 2020

(中時新聞網)