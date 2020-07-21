韓國消防廳周二說，首爾南部龍仁市的物流中心失火，至少導致3人死亡。

據韓聯社21日報導，火勢約從上午8:29傳出。據說當時中心內共有69人，其中64人撤離時，有4人受傷。不過，目前還不知道失火肇因。

(中時新聞網)

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