影》韓首爾南方龍仁市物流中心驚傳失火 至少3死 12:332020/07/21 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國首爾南部龍仁市的物流中心失火 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國消防廳周二說，首爾南部龍仁市的物流中心失火，至少導致3人死亡。 據韓聯社21日報導，火勢約從上午8:29傳出。據說當時中心內共有69人，其中64人撤離時，有4人受傷。不過，目前還不知道失火肇因。 #BREAKING: At least 3 people have died after a fire broke out at the SLC distribution centre in the Yongin area of Gyeonggi Province, South Korea. (Photo: @YTN24) pic.twitter.com/htSWcL2O2V— BreakingNAsia (@BreakingNAsia) July 21, 2020 Fire kills at least 3 in Yongin distribution center: fire department https://t.co/GYpJcAgHkz— Yonhap News Agency (@YonhapNews) July 21, 2020 (中時新聞網) #韓國 #首爾 #龍仁市 #物流中心 #失火 #驚傳 #死亡 #受傷 也許您會感興趣 國際熱門新聞 悔不當初？超狂白人夫妻持槍直對示威者 下場慘了 - 時事 躺中槍？若歐盟封殺華為 傳北京恐拿兩大勁敵開刀 - 國際 挖出2大關鍵證據！史丹佛陸籍學者瞞解放軍身分 遭美提告了 - 國際 民調落後15％！川普批拜登會毀了美國 拒承諾接受大選結果？ - 國際 媽媽頭皮發麻的噩夢！ 孩童放假出遊 回頭變成「兵馬俑」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。