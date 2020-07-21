狄玫20日錄JET《命運好好玩》，她近日忙拍《孟婆客棧》，還沒時間抽空去外甥孫安佐的飲料店捧場，「錄完影也要去看我媽媽，後天會請妹妹、外甥吃飯」。但談到孫安佐的表現，身為阿姨的她滿臉支持，「我很欣慰又驕傲，說實在話，以我們台灣還有美國的法律來看，我們安佐沒有做錯，他沒做錯，但是我們到別人的國家，他們有自己的法律，我們不能去批評」。她佩服孫安佐才20歲，被打倒卻能快速站起。

孫安佐是狄鶯與孫鵬的獨子，歷經在美恐攻風波回台完成高中學業，現在不只進軍電影界，還自己創業當老闆賣飲料，狄玫感嘆，「搞不好發生在我身上，我會站不起來，覺得自己是開玩笑的，怎麼大家反應這麼大，到底是得罪了誰？」她也非常高興孫安佐可以坦然面對酸民，「他很勇敢，有時候連我都生氣，安佐卻反而勸我：『阿姨我們又不認識他們，不靠他們吃飯，越在乎他們越講。』我妹就在旁邊驕傲兒子的表現」。

狄玫的美國籍醫生兒子仍在美國，她不擔心小孩受疫情影響，「其實我知道他在那邊應該很安全，因為他個性謹慎，這一點不會讓我擔心」。她笑稱自己因疫情在家胖8公斤，160公分的她從47公斤胖到55公斤，還向妹妹狄鶯討近日代言的瘦身產品，對於是否加入妹妹的直播行列，她笑回：「應該不會，我沒那個口才，我妹口才好，說實在話我嘴笨，沒辦法像她那麼溜，唯一的興趣就是在舞台上演歌仔戲。」

(中時 )