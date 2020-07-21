◎教部27億改善校園遊具 私幼不在補助範圍

全國教育局處長會議今天在台南舉行，教育部長潘文忠表示，現在國小及幼兒園遊戲場合格率僅20％，小孩子看到遊戲設備卻不能玩，「非常殘忍」，因此行政院已核定27億元經費，預計111年8月完成國小及幼兒園遊戲場改善，不過私幼不在補助範圍。

◎控國民黨抹黑 蘇嘉全喊告

對國民黨指控，總統府祕書長蘇嘉全今天發表聲明表示，他兩次赴印尼行程，都是由印尼後援會莊丕龍總會長安排，根本沒有國營事業單位人員陪同，更不是揚運集團安排，絕不容國民黨指鹿為馬。面對國民黨三位黨務主管惡意的抹黑，屢勸不聽，他只能透過司法，讓事實呈現，讓該負責的人負起責任。

◎5G資費成焦點 林佳龍：放眼世界是相對平價

交通部長林佳龍今（21）日參加由工商時報主辦、中華電信協辦的「賦能產業新未來 5G啟航高峰論壇」，他在場外接受媒體聯訪時表示，行政院正規劃將溢收的標金，拿來補助電信業者提高5G普及率，目前各家電信業者出爐的5G資費，「在全世界來講是相對平價！」

◎3地區今起3天防大雷雨 鋒面接近時間曝光

全台今天中午前高溫炎熱，氣象局表示午後留意局部大雷雨，下雨範圍擴大至西半部、東北部及各地山區，小心局部大雨發生。氣象專家吳德榮說，今天至周四(7/21~23)午後山區以及北部、中南部局部平地有大雷雨；周五至下周一(7/24~7/27)鋒面接近，高壓略減弱，西南風水氣增多。

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