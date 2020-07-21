歐盟領袖在歷經挑燈夜戰的馬拉松談判後，終於在21日（周二）破曉前就7,500億歐元的經濟復甦基金達成協議。

歐盟峰會自上周五早上開始進行，經過5天的艱難協商，歐盟27國領袖終於在布魯塞爾當地時間凌晨5時15分（台灣時間11時15分）就最新振興計畫拍板定案。峰會主席米歇爾（Charles Michel）隨即在推特發文：「達成協議了！」

米歇爾強調，協議拍板是歐洲的關鍵時刻，意味整體歐洲有更好的機會走出危機並且更強大。

(工商 )