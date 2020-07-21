護樹團體要求水利局具體提出276棵病樹非砍不可的評估報告，同時表示將加入8月9日由南部反空汙行動聯盟共同發起的「反空汙、抗暖化」大遊行。（袁庭堯攝）

高雄愛樹人執行長莊傑任質疑水利局新增276棵病數，與最初計算方式不同。（袁庭堯攝）

護樹團體爭取左營綠園道樹木保留。（袁庭堯攝）

「有政府、會砍樹」！護樹團體改編民進黨團政治口號、抗議左營綠園道開發案將毀樹700多棵，21日上午在高雄市政府前大酸開發案一再拉升砍樹總數。水利局強調，目前確定只砍237棵，但整體仍在評估中，會盡最大努力爭取保留。

「高雄市鐵路地下化園道開闢工程左營計畫」崇德、中華一路區間綠園道工程，3月遭護樹團體踢爆，將大規模移除700多顆大樹。水利局當時承諾，會調整施工計畫，降低樹木移除量。

護樹團體痛批，歷經過5次協調會，在5月6日說明會上，市府仍執意要移除529棵樹，另外又冒出276棵病樹也要移除，等同砍樹總數又回到700多棵，水利局等同沒有作為。

高雄愛樹人執行長莊傑任質疑，水利局原本要移除700多顆大樹就包含病樹，為何5月6日說明會後卻將病樹獨立計算，且暴增276棵？

護樹團體要求水利局具體提出276棵病樹非砍不可的評估報告。同時落實5月6日說明會承諾，把因不當設計而牴觸的97棵樹、102棵果樹、非緊鄰住宅的63棵黑板樹改成「原地保留」。同時針對上述作為再次舉辦說明會、公開新版完整施工圖面，以清楚的樹牌標明被砍或被移。針對樹木修剪，僅限直徑3公分以、影響人車通行的細枝。

護樹團體為了表達護樹、降溫的訴求，將加入8月9日由南部反空汙行動聯盟共同發起的「反空汙、抗暖化」大遊行。

水利局表示，計畫調整後，已將牴觸設施的112株健康樹木移植在園區內其他位置，同時也讓移除數量降到237棵。移除樹木均為當地里長與里民反映嚴重影響居民生活品質及安全性之果樹、掌葉蘋婆、木棉樹及黑板樹，並參酌各方意見後才確定。

水利局也強調，病樹為派員實際調查，已染樹癌的褐根病、枯萎死亡、傾倒腐朽，危及公共安全，非不得已才需移置，以避免繼續傳染其他樹木，或造成安全問題。

(中時 )