美國安合局（DSCA）7月9日發布對台出售高達182億元台幣的愛國者三型（PAC-3）飛彈延壽案。但卻被媒體披露國防部長、參謀總長、空軍司令與國防部業管之戰規司、後次室等聯參，在美方當天對外發布前均不知情。國民黨立委吳斯懷今天在臉書五問國防部，質疑烏龍軍購，有不能說的秘密？

吳斯懷質疑，首先，全案國安會、總統是否知情？是否有外力介入？第二，7月9日媒體披露後，為何國防部未在第一時間澄清？第三，國防部新聞稿所謂的未遵程序辦理，請問哪個部分程序未遵循？漏洞到底在哪裡？

第四， 作業維持費軍購需不需要依建案程序辦理？是否須經國防部審核？是否要呈報立法院審查？第五，國防部是否了解之前有無類案情形？如何處理？為何又再重蹈覆徹？是人為問題？還是制度問題？

吳斯懷指出，2017年海軍採購新型方陣快砲，採購案預算尚未經立法院審議通過，海軍就趕在2016年7月先與美方簽署發價書，遭朝野立委批評涉及侵犯國會預算審議權，當時預算因而遭凍結，2017年間軍方曾坦承相關疏失，並檢討失職人員責任。

(中時 )