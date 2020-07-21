公老坪觀景台上兩座心型意象，遭竊賊連基座都拆走，只剩下4根栓在觀景台的螺絲及螺帽。（台中市議員陳清龍服務處提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府觀光旅遊局去年在七夕情人節，特選定台中知名夜景勝地「大肚台地望高寮夜景公園」及「豐原公老坪觀景台」，各設置2座心型意象，供遊客取景留念；市議員陳清龍21日發現公老坪心型意象不翼而飛，抨擊市府維護不利！中市觀光旅遊局強調，已向轄區派出所報案，現正由警方偵辦中。

陳清龍指出，若問豐原人哪裡是最好的約會賞景景點？應該都會推薦公老坪觀景台，在丘逢甲公園東側有大小兩平台，海拔約400公尺，地形變化大，可俯瞰豐原區及后里台地等，坐擁一整片美不勝收的美景；提供豐原人觀賞夜景約會的秘密景點，也是遊客值得安排深度旅遊的地方。

去年七夕情人節前夕，市府觀旅局特在公老坪觀景台設置兩座高2.4公尺、寬1.6公尺寬的心型意象，供遊客取景留念過節；並可讓情侶們於意象上繫掛愛情鎖，將兩人的愛戀絮語牢牢鎖在台中，讓中台灣這片美麗的夜景見證彼此浪漫的愛情。

陳清龍表示，未料！公老坪觀景台上的兩座心型意象，竟然遭竊賊連基座都拆走，只剩下4根栓在觀景台的螺絲及螺帽；竊賊的膽大包妄為，無異是向公權力挑戰，權責單位維護不利難辭其咎！

觀光旅遊局強調，針對公老坪觀景台上的兩座心型意象遭竊一案，該局接獲通報設施遭竊後，已向轄區派出所報案，現由警方偵辦中；另為維護公共安全，現場遺留於觀景台上螺絲及螺帽觀旅局請廠商立即派工處理。

(中時 )