三峽恩主公醫院自2017年起，積極投入布局智慧醫療，與緯創醫學科技攜手合作以先進科技技術輔佐醫療服務，建構以人為本的智慧醫院。在經過雙方多年的努力下，恩主公醫院門診大樓即將於7月25日舉辦盛大的開幕典禮，同時啟用三項創新智慧醫療服務「ICD-10 CM 智能推薦」、「遠距傷口照護系統」、「智能醫療語音平台」，讓恩主公醫院得以真正落實具體化智慧醫療的概念，營造更加友善的醫療環境。

透過大數據分析，臨床醫師在輸入診斷關鍵字後，可即時獲得正確的診斷代碼，建立全院通用的資訊，同時設定可設定醫師個人常用代碼，不僅加快看診速度，也結合住院端應用提升醫師診斷之準確度，並減輕疾病分類師工作負荷，同時提高醫護團隊的效能。

恩主公醫院運用AI人工智慧技術開發遠距醫療與社區長照服務，藉助AI判斷傷口的大小與部位，串連傷口專科系統，提供諮詢服務、建立遠距照護平臺，使偏鄉民眾、長者受到妥善照護，進而強化社區醫療服務。

過往護理師在替病患更換點滴、注射藥劑、給予口服藥物等醫學服務之後，回到護理站，還要手動抄寫做過的處置紀錄，現在藉由「智能醫療語音平臺」以語音命令及語音轉文字等功讓護理師「用說的」就可以記錄護理工作內容、調閱資料、交班，大幅減少「手寫」的時間，並串連護理站大型電子白板、床邊系等，消彌空間的隔閡，讓訊息溝通變得更快速完整，護理人員能投入心力照顧病患。同時開發「住院APP」，病人與家屬也能取得相關訊息。

恩主公醫院自民國87年成立迄今已22年，努力建立一符合社會期許之宗教醫院，致力發展急診醫學和社區醫學，在面對外在競爭環境及經營管理的多重挑戰下，恩主公醫院作為新北市區域教學醫院先驅，全面性啟動智慧醫療創新革命，逐步邁向智慧醫療新世代。吳志雄院長表示，最終目標是希望提供即時、便利及全面性的醫療照護服務，讓品質持續提升，服務流程更貼近醫護人員與民眾需求，以科技守護民眾健康，提供全人的醫療照護服務。

(中時 )