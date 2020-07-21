國民黨要求外交部公布府祕書長蘇嘉全和綠委蘇震清當初赴印尼時的外館電文，外交部發言人歐江安今天表示，外交部不會基於政治人物或媒體壓力公布公文書。不過她也證實，當初綠委訪印尼，外館有相關報告。

對於有媒體指出，國民黨出示的公文書經外交部證實是真的。歐江安今天在例行記者會上澄清「外交部從來沒有證實過電報的真偽」。

媒體詢問國民黨希望外交部若要反駁應拿出原始公文書，歐江安表示，外交部不證實公文書真偽的原因是因為國家的公文書不是拿去外流到外面的，而是作為內部的研析，我們會考量並審議外館相關的意見，但不是拿來作為政治鬥爭的工具，「這不是國家公文書存在的意義」。

她說，外交部也不會基於政治人物或媒體壓力公布公文書，「因為我們不認同這樣的行為」。

至於該份文件若外流，是否會做內部調查和懲處？歐江安表示，首先外交部會內部先認定該份電報的真實性，再依據相關流程進行相關處理。

媒體也詢問依據一般的情況，是否這些政治人物出訪，外館都會通報？歐江安表示，一般來說，赴當地都要經過外館，若涉及到其他部會，流程上也會有跨部會協調。

她說，此案無論是當時還是之後，外館都有將相關情況回報給外交部，也有跟經濟部保持聯繫，相關部會都會充份協調溝通，以發揮縱效。

(中時 )