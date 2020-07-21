張仲傑應訊後快速奔跑、跳進待命的黑色休旅車，不發一語搭車離去。（袁庭堯攝）

總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑遭指涉採購弊案，高雄地檢署分案調查後今天上午首度傳喚他。應訊前張仲傑僅低調回應「一切照公司程序走」、「讓檢方去查一查」，強調自己清白。

立院國民黨團8日開記者會爆料，張仲傑涉嫌讓自家親戚承包制服、員工旅遊等採購案，疑似收回扣，還跟廠商高層同遊。經濟部調查後卻未懲處、移送調查。事後張仲傑辭去總經理一職，高檢署隔天剪報發交高雄地檢署分案調查，分他字案，朝有無涉及違反證券交易法調查。

應訊結束後，張仲傑面色凝重走出偵查庭，在律師陪同下拒絕再回應媒體提問。對於是否受到包庇而升官，他回應「不是這原因升官」。對於今天被傳喚的內容，張仲傑的律師不斷以「偵查不公開」為由，拒絕回應。

張仲傑與律師為了閃避媒體，一度在地檢署內兜圈子，最後回到地院大門，快速奔跑跳進待命的黑色休旅車，不發一語搭車離去。

(中時 )