今年總統大選以後，共機在臺灣周邊繞臺的次數增加，美軍軍機出現在臺灣周遭的頻率也是近二十年來最高的，國家政策研究基金會國安組召集人林郁方指出，第三次臺海危機爆發以來，現階段的臺海局勢是最可能爆發衝突的時候，呼籲蔡政府思考戰爭及和平以外的其他選項。

國家政策研究基金會今(21)日召開座談會，討論臺海爆發軍事衝突的可能性及結果，林郁方指出，判斷兩岸關係未來走向的因素有兩個：第一，蔡政府與中國大陸政府對於「九二共識」的單方讓步或雙方妥協；第二，中美對立狀況的改善，林認為，兩個因素現階段都是不可能的。

前空軍副司令張延廷認為，討論臺海衝突時，衝突規模也是討論的重點之一，目前臺灣的軍事演習多用以面對高度衝突，然而，高度衝突大多由低度衝突引發，張指出，低度衝突發生在外島的可能性最高，舉凡東沙、南沙、太平島等，都屬於易攻難守的離島，且低度衝突通常很難事前掌握，前國安局長蔡得勝表示，攻打離島的目的不一定是要挑起大規模戰爭，也可能是「以打逼談」，以低度衝突開啟與蔡政府的談判。

林郁方指出，雖然蔡政府今年上任以來，共軍繞臺次數提升，但雙方貿易額還是持續上升，中共對臺灣半導體的依賴程度也在提升，總之，林認為，短期內兩岸還不會爆發軍事衝突，然而，兩岸並未針對雙方軍機的行為規範進行會商，仍有可能因為軍事意外而爆發軍事衝突。

元智大學教授陳勁甫指出，美中臺最需要注意的戰爭型態是「邊緣政策危機」，意指引發爭端的那一方逐步有意識的挑戰、測試對方的政策底線，直到越過紅線而引發反擊，陳指出，雖然統一臺灣一直是中國大陸的核心利益，但並非其優先事項，大陸目前採取的仍是拉攏民心的政策，也呼籲社會大眾珍惜和平、降低彼此敵意以避免戰爭的發生。

(中時 )