新冠肺炎疫情持續在美國佛羅里達州肆虐，該州周一連續6天的新增確診病例超過10,000人，但加州的疫情有所改善，新增病例與住院數在經歷飆升後開始回穩。

佛州已經成為美國新一波疫情爆發的中心，該州教師公會已就共和黨籍州長德桑提斯（Ron DeSantis）重啟學校，並在課堂上進行教學的計畫提起告訴。

加州是美國另一個疫情熱點，州長紐森（Gavin Newsom）表示在這個美國人口最多的州，新增確診、住院與加護病房入院的情況仍持續升高，但速度已較近幾周來放緩。

佛州周一公布新增確診10,347人，新增死亡病例92人，使該州累計死亡患者增至5,183人。截至目前為止，美國累計確診病例約達370萬人，共約14萬人死於新冠肺炎，兩項數字均為全球之最。

美國疫情持續升高，讓向來排斥口罩的美國總統川普似乎也改變立場，周一他在推特上發出一張自己戴口罩的黑白照，並發文「許多人說當你無法保持社交距離時，戴口罩就是愛國的行為」。此外，川普宣布將恢復於每周二舉行新冠肺炎記者會。該例行記者會在4月停止。

(時報資訊)