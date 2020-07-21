文化部受行政院特別預算支持，投注12億發行200萬份藝FUN券，今(21)日由文化部長李永得及行政院政務委員唐鳳直播抽出得獎民眾。日前有登記領取藝FUN券的民眾，只要身分證(居留證)末碼有0、3、4、5、7、8、9，就能領取一人600元的藝FUN券。

藝FUN券APP開放登記三天就有高達303萬2042人註冊，今日公開抽出獲得藝FUN券的民眾共210萬7,883名。抽籤方式是以民眾的身分證（居留証）號末碼為依據，在律師的見證下，由唐鳳及李永得以類「大富翁」遊戲方式進行，兩人每次各抽出一個號碼球加總後的尾數為移動步數，於地圖上移動位置至所在格子，格子所在的數字即代表該身分證（居留證）末碼數字者中獎。

李永得表示，由於最後加總抽出號碼累計超過200萬人，文化部將加碼放送。至於額外加碼從哪一筆預算支出，他則透露「此回超出10萬份左右，大概多出6千萬，我會再去盤點一下，如果不足會和行政院求救。」

李永得也恭喜所有獲獎者，希望沒有獲獎的民眾，仍能攜手共同挺藝文。此外，針對65歲以上、18歲以下的手機弱勢及身心障礙者，文化部也將規劃第二波與四大超商合作專案。

文化部表示，提醒已完成註冊者，務必開啟「藝FUN券」App通知及查看手機簡訊，以利及時獲得中獎資訊，文化部將於今（21）日下午3點陸續以App推播及手機簡訊通知中獎者。已獲得「藝FUN券」獲獎訊息通知者，則隨時可於「藝FUN券」App點選「領取藝FUN券」，原登錄手機號碼會收到4碼動態驗證碼，將驗證碼於App輸入後，即可取得每張面額100元，總計600元之「藝FUN券」電子券。

文化部說明，領取完成者自7月22日中午12點起，就可於店家地圖上顯示的店家及線上購票平臺進行藝文消費，包含看展覽、看表演、看電影、買書、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，以及打賞街頭藝人等等，使用期限一直到今年12月31日止。

(中時 )