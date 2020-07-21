文化部加碼推出的600元的藝FUN券，於今(21)日值播抽出幸運兒。抽籤記者會開始前，部長也感性的向唐鳳委員道謝：「原來的規劃並不是這樣，是經由唐鳳委員觀察後，做出改變，非常成功。」

唐鳳也表示，自己會想用直播抽籤的方式，是因為看到陳時中部長，前陣子每天開疫情記者會，這方式讓民眾很放心，於是啟發他想出這個方法。

直播記者會由黃子郊主持，開始30 分鐘後順利結束。部長更在開抽前大方加 碼，若最後抽出的數字，得獎人數超過200萬人，一樣也通通有獎。過不其然最後中獎人數共有210萬，共加碼10萬張藝FUN券。至於額外加碼從哪一筆預算支出，部長則透露「此回超出10萬份左右，大概多出6千萬，我會再去盤點一下，如果不足會和行政院求救。」

中獎者也將於今日下午3時收到簡訊及App通知，領取完成者自7月22日中午12點起，就可於店家地圖上顯示的店家及線上購票平臺進行藝文消費，包含看展覽、看表演、看電影、買書、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗等等，以實際行動挺藝文。使用期限一直到今年12月31日止。

(中時新聞網)