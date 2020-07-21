凱美（2375）完成現金減資三成，每股退還股東3元，現金減資基準日為7月10日，舊股票最後交易日為8月5日，現金減資之後，凱美的資本額降至13.58億元，每股淨值將從37.78元提升至53.97元。

凱美今年現金減資三成，加計配息0.5元，合計股東每股拿回3.5元現金，而凱美也公告現金減資進度，目前已獲資本變更完成，舊股票最後交易日為8月5日。

凱美第一季稅後純益達1.1億元，每股稅後純益0.57元，然以減資後股本13.58億元重新計算，每股盈餘升至0.81元。

(工商 )