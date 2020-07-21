僑力營造18年因新莊區公所招標的「中港派出所、圖書館暨托兒所後續工程」與新北市政府發生爭議，該公司收買建築師後作出不實仲裁，市府提告求償，台灣高等法院判決，僑力營造負責人簡培城及包商等人，須連帶賠償2710萬多元。可上訴。

刑事部分，檢方起訴指控簡培城得標承攬該工程，卻發生施工不良、變更設計、浮報單價、延遲完工等與發包單位新莊市公所發生爭議，簡培城於是向仲裁協會聲請仲裁。

簡培城請陳猷龍擔任仲裁人，新莊市公所則由建築師詹世鴻代表，檢方指控簡男行賄陳猷龍共50萬元，並透過詹世鴻達成600餘萬元後謝的協議，陳、詹最後作成仲裁要求新莊市公所應賠付僑力7200萬多元，新北市政府後來提行政訴訟但遭判敗訴確定。

2013年4月檢方展開搜索，並聲押陳猷龍、簡培城等人獲准，偵結後依違背職務行收賄等罪將陳等人起訴；新北地院認為簡培城對於行賄陳猷龍50萬元，時間、說詞根本反覆不一，可信度有疑，將陳判處無罪，詹世鴻判刑2年6月。

前年高院認為檢方舉證不足，仍判陳男無罪，詹男部分法官認為他嚴重玩弄仲裁制度，無絲毫足以同情之處，一審將詹男減刑自有未當，因此撤銷加重改判6年。可上訴。

民事部分，新北市政府認為僑力公司明顯浮誇之請求主張刪減外，其餘均消極不提出其專業意見供仲裁庭討論，致仲裁庭未排除不實之請求項目，索賠7226萬多元，高院認為市府因錯誤仲裁導致2710萬1448元之損害，判決簡男等人須連帶賠償。

(中時 )