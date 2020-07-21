新竹縣調查站1年前追查陳姓男子為首的電話詐欺集團，發現該集團因新冠肺炎疫情無法前往大陸，潛伏到南投清境農場包下一家民宿做為詐騙機房，報請台中地檢署指揮偵辦，搜捕逮獲陳嫌等29名嫌犯，其中有5人是通緝犯，27人聲請羈押獲准。

新竹縣調查站等單位是本月7日破獲這個專門詐騙大陸民眾的電信詐欺集團，確認陳嫌等29人是負責機房，水房部分在大陸難以追緝，確認無漏網之魚後，21日陳列查扣相關證物，公布相關案情。

縣調查副主任邱享坤指出，陳男為首的電詐集團成員眾多，詐騙手法是假冒大陸地區通信管理局客服人員、大陸公安及檢察官等身分，以三階層詐騙方式分工。

該集團先向被害人佯稱身分證已遭冒用，並被盜辦門號作為詐欺使用等理由，誘使被害人在手機下載安裝「線上安全系統」APP後，再於APP程式後台，竊取被害人輸入的銀行帳號和密碼，據此透過網路轉帳方式轉移竊取被害人的存款。

該電信詐欺集團為避免檢警調查緝，在台灣和大陸租用民宅做為詐騙機房，發現有異即搬離，因新冠疫情無法到大陸設立機房，上月底到南投縣仁愛鄉清境農場附近，包下整棟民宿做為詐騙機房。

邱享坤指出，因三倍券在本月15日上路，民宿業者為生意與陳男訂租約到15日結束，在確定該集團成員在民宿進行詐騙作業後，由台中地檢察署檢察官謝怡如指揮警調執行搜索行動。

警調當場犯逮捕正在從事詐騙聯絡陳男等集團成員共29人，現場查扣iPhone手機61支、筆記型電腦11台、監視器、偽造大陸公安人員證件、大陸刑事案件公文、通緝令、教戰守則及民眾基資及詐騙所得230萬元現金。

檢察官偵訊後，依刑法加重詐欺及違反組織犯罪條例，將陳姓主嫌等27人聲請羈押獲准，諭知限制住居1人，另少年犯1人，由少年法庭裁定收容。

新竹縣調站是結合台中市調查處、航業調查處台中調查站、中部地區機動工作站、台中市警局科技犯罪偵查隊及台北市警局萬華分局共同組成專案組破獲此案。

(中時 )