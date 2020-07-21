「台北房租好貴」是北漂族的共同心聲，一名女網友透露，準備從高雄北上就學，雖然已經聽說北部開銷大，但一查房租還是讓她驚呆，甚至覺得「好對不起爸媽」。

原PO在PTT發文表示，原本在高雄念書，一個月生活費約5000元，如果沒特別幹嘛的話還蠻夠用的，對於很多人說台北生活費差不多要 10000元，她聽到真的有點嚇到。她指出，相較於高雄學區附近的套房最多5000上下，但台北隨便雅房都要8000，聽說文山區好像也很貴，讓她相當懊惱，又覺得好對不起爸媽。

貼文曝光後引起其他網友熱烈迴響，紛紛留言回應「台北真的是很貴！」、「文山區在台北應該算便宜了...」、「同樣屋況在師大附近要 9000」、「套房8000左右有啦！生活費大概也8000」、「一個月沒20000就住宿舍啊」、「認真，房租加生活費最少15000～20000跑不掉」。

從高雄北漂的網友感嘆北部開銷大。（圖／截自PTT）

(中時新聞網)