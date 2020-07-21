國民黨立委洪孟楷今天踢爆網路可以輕易購入含有二級毒品「伽瑪羥基丁酸（GHB）」成分俗稱「乖乖水」的迷姦水，甚至商家還以「屏幕清洗液」作為貨物配送名稱，賣家甚至囂張表示，「如果用做違法的事也與他們無關」，洪要求網路警察加強取締。

洪孟楷今在立法院開記者會指出，伽瑪羥基丁酸已被列為二級毒品，但他接獲陳情，只要在搜尋網站關鍵字一打，可以輕易找到賣家在賣「乖乖水」，任何人輕易就可以與線上販售人員搭上線。

洪孟楷的辦公室助理測試與賣家聯絡，在對話中揭露賣家有說「乖乖水」可以讓人迷暈，甚至還「每天都有訂購」，而且是以「屏幕清洗液」作為貨物配送名稱，賣家並稱「如果用做違法的事也與他們無關」。洪呼籲，「乖乖水」的販售，以及廣告之猖狂，已經威脅青少年和婦幼，政府必須正視。

法務部檢察司毒品科長紀致光表示，這些賣家或是他的網路位址可能在境內，但也可能在境外，但他也指出，即便國外網站販售的物品在該國合法，相關物品在台灣只要是列管，物品入境台灣，就是要依法查緝。國人如果買進來，在海關被攔截或在境內被查緝，買的人可能還會觸犯運輸毒品或持有毒品。

警政署刑事警察局副局長廖訓誠表示，伽瑪羥基丁酸是列管的二級毒品警方會加強網路巡邏，也會要求社群網站善盡管理責任，一旦發現或接獲網路販售毒品情資，會調IP資料落實查緝。

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(中時 )