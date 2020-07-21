今年國慶煙火選定台南市安平區漁光島施放，兼任中央國慶籌備會副主任委員的台南市議長郭信良表示，站在便利民眾觀賞的角度，已向中央建議焰火布彈區從漁光島改到安平漁港，並於21日上午與籌備會焰火處人員及市府相關局處前往觀夕平台現勘。

郭信良指出，身為籌備會的副主任委員，得知施放位置選在漁光島、主舞台預定設置在觀夕平台後，即邀集多家專業煙火施放公司到附近勘查，發現漁光島到觀夕平台的距離將近2公里，綜觀歷屆國慶煙火，從沒有施放地點距離主舞台如此遠的紀錄，加上從主舞台往漁光島觀看煙火的角度偏斜，光主舞台前的民眾，想要欣賞煙火就不大容易，更別提其他的觀賞區。

郭信良也提醒焰火處，安平海邊種滿木麻黃防風林，易遮蔽視線；據他所知，國慶煙火一般施放1萬8000發至2萬3000發，其中高空煙火約4000發，其他多數為中低空煙火，施放時大部分煙火上升的過程都將被木麻黃樹擋住。鑑於今年從各地前來台南欣賞國慶煙火的人數，預估將高達25萬至30萬人，如果不能將最美的觀賞角度呈現在國人面前，恐導致民眾乘興而來、敗興而歸，屆時沒人可以承擔這份責任。

郭信良建議，焰火布彈區改設於安平漁港南、北堤，主舞台可選在戀愛廣場，副場地設在林默娘公園，觀夕平台附近則可設一塊青少年專區，讓全台前來觀賞國慶煙火的民眾都能得到很好的觀看體驗，希望中央能審慎考慮，不要一意孤行，做出讓所有民眾難以接受的決定。

焰火處人員則回應說，將秉持安全第一的原則，針對施放點位再做一次評估。

(中時 )