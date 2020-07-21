恒生指數公司將於7月27日推出恒生科技指數，並參考那斯達克納入一系列新經濟及科技股，市場憧憬指數會成為「港版那斯達克指數」，或掀起新一輪新經濟及科技股投資熱潮。

財華社報導，新指數將會追蹤經篩選後最大30家於香港上市的科技企業，並將市場大熱的阿里巴巴、騰訊、美團及小米組成「ATMX」納入成分股。

此次被納入恒生科技指數的30家公司中，阿里巴巴所占比重最大為8.53％；騰訊控股以8.52％的比重僅次阿里巴巴；美團點評居第三位占8.33％；小米集團占8.11％；舜宇光學科技占8.02％。成分股行業比重分佈上，資訊科技占比最大為68.3％。

恒生指數有限公司董事兼研究及分析主管黃偉雄指出，選股範圍包含資訊科技、非必需性消費、工業、金融及醫療保健。主題方面，包括雲端、數碼、電子商貿、金融科技、網路。在創新力方面，主要看公司科技平台營運、研究發展投資、收入增長表現。

黃偉雄指出，在選出符合資格的公司之後，會按照他們的市值選擇排名前30的公司成為成分股。此外，該指數為大型的IPO設立快速納入機制。黃偉雄稱，加入新股上市當天收盤市值在現有指數成分股中排名前10，該新股將被納入指數；成分股加入一般於該新股上市後的第10個交易日收市後實施。

(旺報 )