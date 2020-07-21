新冠病毒藥物又有新救星！英國藥廠Synairgen表示，初期人體試驗使用名為SNG001的噴劑新藥物，可大幅降低新冠疫情重症比例，激勵Synairgen股價飆漲逾400%。

CNBC報導，Synairgen指出，跟接受服用安慰劑的患者相比，使用該公司噴劑「SNG001」的病患，能使重症機率降低79%，康復機率為使用安慰劑患者的2倍以上。

SNG001藥物為採用自然合成的抗病毒蛋白「interferon beta」，可直接吸入肺部，以刺激免疫反應。該療法主要是為避免患者惡化而需要靠呼吸器維生。

Synairgen執行長Richard Marsden表示，使用SNG001治療新冠住院患者是一項重大突破，該公司將與監管機構合作儘快推行此種療法。

該藥物的雙盲測試在英國9家醫院進行，共有101名患者接受測試。Synairgen指出，希望SNG001新藥能像吉利德的瑞德西韋（remdesivir）一樣，獲得英國政府的緊急使用核可。

利多消息傳出後，Synairgen股價狂飆，盤中一度大漲超過500%，收盤狂漲428%，報190便士；今年以來漲幅高達2581%，市值衝上2.354億英鎊。

(中時新聞網)