吳淡如發文。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如分享榜單。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

作家吳淡如11年前生下女兒小熊後，近年逐步淡出演藝圈，今(21日)她在臉書報喜，自曝考上「千年學府」湖南大學岳麓書院的博士班，將攻讀中國史，吳淡如還強調：「請有某種政治意識的不要有意見，老娘讀書的事不關你支持誰」。

吳淡如今發文寫下：「一個小公告，費勁千辛萬苦，我已經考上了一個千年學府的博士班，我要去念歷史學博士」，並貼出榜單分享說：「這是考博士的分數，不是考高中啦！只一錄取，是榜首也是榜尾。」可見綜合語言、專業測試與面試三項後，吳淡如所得總分為262分。

吳淡如同時也分享新學校一景，開心說：「現在這是我的學校了，在千年學府裡面唸歷史學博士我認為一定非常優雅，哈哈我一向喜歡漂亮的學校，不漂亮不肯念」，最後打趣說：「誰不在地球都會運轉，我退休了，我要去念博士。同事別煩我了，你們很棒，自求多福」。

見此，網友紛紛獻上祝福說：「威」、「太棒了，學知識與政治無關」、「恭喜～在廣播中有聽到」、「佩服。回來講古給我們聽」。

(中時新聞網)