大同(2371)集團子公司華映2019年9月宣布破產，大同公司在2020年7月陸續代公告華映委託辦理楊梅廠及龍潭廠資產處分標售案，以及代孫公司中華映管(百慕達)公告大陸法院裁定交付質押標的股權。

大同集團旗下華映今年6月在桃園市楊梅廠召開股東會，上百名股民拉白布條抗議，控訴華映坑殺股民。股民痛斥，大同集團持有股數少的人可以當選董事長，並有權利隨便變賣資產和現增或減資，且透過境外公司轉手五鬼搬運，所有股民後知後覺，資產血本無歸。

大同7月17日公告：本公司之子公司中華映管(股)公司委託辦理資產處分標售案：(1)處分標的：楊梅廠及龍潭廠之建物所有權暨座落土地、生產設備。(2)領標期間：民國109年7月17日至109年8月10日止 (3)受託單位：A.華映楊梅一、二廠及新城宿舍之建物所有權暨座落土地：委託瑞普國際物業股份有限公司標售。B.華映龍潭廠之建物所有權暨座落土地：委託第一太平戴維斯股份有限公司標售。C.華映楊梅一、二廠及龍潭廠之生產設備：委託瑞普國際物業股份有限公司及第一太平戴維斯股份有限公司標售。

大同在7月20日代孫公司中華映管(百慕達)公告大陸法院裁定交付質押標的股權。中華映管(百慕達)股份有限公司因無力償還債務，福建省福州市中級人民法院執行裁定書，裁定持有的華映科技(集團)股份有限公司部分股權153,000,000股，作價人民幣3.366億元以抵償債務，交付給渤海國際信託股份有限公司。

(時報資訊)