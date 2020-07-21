工業電腦廠廣積旗下博弈設備廠廣錠（6441）走出營運低潮，攜手美商普威跨足儲能市場再下一城，旗下台普威取得取得台電標案，隨著儲能系統出貨逐步放量，為下半年營運成長挹注強勁動能，法人看好單月營收有望挑戰突破2.62億元新高紀錄。

廣錠2020年6月自結合併營收0.77億元，雖月減3.54％、仍年增達58.35％，為同期第3高。第二季合併營收2.3億元，季減26.31％、仍年增30.99％。累計上半年合併營收5.44億元，年增達81.02％，續創同期新高。

廣錠第二季雖因新冠肺炎疫情致使歐美經濟活動停擺，博弈設備業務需求急凍導致成長動能趨緩，但攜手美商普威、日商村田的儲能系統（ESS）電池新產品3月起開始出貨，隨著生產狀況持續改善，使第二季營運表現仍有撐，看好下半年出貨將進一步放量。

而廣錠除跨足儲能系統電池代工業務，亦攜手普威合資設立台普威能源公司，進軍營運及系統整合（SI）市場。在台電7月決標的「儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務」標案中，台普威名列5家得標名單、並為第2名得標廠商，一舉打響市場知名度。

台電結合民間儲能系統打造「虛擬電廠」協調電網頻率自動控制，效果較過往以大型發電機組方式快上3～5倍，可使供電更穩定，提升既有機組運轉效率、減少空污排放。此次標案吸引30家廠商投標，最終由翰可、台普威、台泥綠能、聚恆科技與大同5家得標。

法人指出，廣錠除接獲普威儲能系統設備OEM大單，並透過合資公司台普威搶攻台灣太陽能、風電等市場標案商機，兼具製造及營運實力，有助未來爭取發展可期的儲能商機，增添未來營運成長動能。

為因應儲能業務需求提升，廣錠公告新聘總經理林建驊，借重其深耕機構件領域專長，同時新聘投資長蔡宏杰，以因應未來營運發展規畫、尋求投資併購契機。董事會亦決議發行8.32億元的國內第三次有擔保可轉債（CB），以對未來發展備足營運資金。

(時報資訊)