2020德國紅點設計大獎成績出爐，亞洲大學視傳系學生創作的「耕恬」、「BEAU復古電音夜店口紅禮盒」作品，日前剛獲美國紐約藝術指導協會（NY ADC）設計競賽金牌、銅牌獎，現又奪下紅點獎，且今年亞大共有13件作品獲獎，成績受肯定，師生都相當興奮。

亞大視傳系主任鄭建華指出，視傳系學生黃維昱以編織品中的「經線」、「緯線」交叉結構為主軸，在平面創作中展現出立體編織的視覺效果，創作出作品「耕恬」，獲選為編織企業商標，也奪下紅點設計大獎及美國紐約藝術指導協會設計競賽金牌。

另一件同時奪下紅點獎與美國紐約藝術指導協會設計競賽銅牌的「BEAU口紅禮盒」包裝設計作品，是視傳系學生阮郁霖、何佩紋共同創作，兩人運用復古夜店元素、搭配霓虹燈色彩，以扇型舞台呈現出包裝結構的設計概念，讓拿到禮品者一打開禮盒就覺得驚喜，不但吸引年輕族群、也具收藏價值。

德國紅點大獎是全球四大國際設計競賽之一，亞大創意設計學院院長李元榮指出，今年紅點共吸引世界50多國、6992件作品參賽，學校包括視覺傳達設計系、國際設計學士班師生共有13件作品獲獎，得獎件數創新高。

亞大創意設計學院院長李元榮表示，學校於2010年成立創意設計暨發明中心，全力輔導學生參加國際設計暨發明競賽，至今已奪下國際發明獎項共407面獎牌、其中有117面為金牌；而在國際創意設計獎項，至今共獲97件德國紅點獎、成績為亞太區第12名，另獲8件德國IF獎、全球排名43。

(中時 )