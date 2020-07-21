全球經濟逐步解封之一級，國際鉛錠價格從低檔反彈 約14％，國內鉛錠大廠泰銘（9927）也擺脫原料跌價的低迷期，營運逐步穩定，不過，由於80％的鉛錠都用以生產鉛酸電池，因此，中長期而言，仍要全球車市是否回升，進一步加大對鉛錠原料的需求。

跟其它基本非鐵金屬一樣，鉛錠的價格，近期也一直受到美中關係等消息面因素的主導，不過，泰銘發言人童新沅21日表示，可喜的是，LME的鉛錠價格已經擺脫第二季的低迷期。

童新沅指出，國際鉛錠價格今年1月平均價格約每噸1925.16美元，受到美中貿易和疫情影響，逐月一路下滑，5月平均價只有1618.16美元，4個月下跌達15.95％。

所幸，需求回升帶動鉛錠價格在6月份，回到平均價1739.86美元，7月份再走高，7月8日衝抵1850美元的近期高點，他說，最近則因美中關係緊張，鉛錠價格在1800美元以上，隨著消息面波動，短期內，這樣的狀況難以改善，一切由消息面主導。

泰銘今年上半年也在這樣的情況之下，營收年減約11.05％，累計營收約40.75億元，童新沅表示，泰銘的銷售數量其實沒有差太多，營收下滑主要是鉛錠價格下跌的關係。

他說，鉛錠主要用途大約80％是生產鉛酸電池，因此，中長期來說，鉛錠的需求端視國際各大車廠在車市的銷售狀況而定，儘管包括大陸推出刺激方案等正面訊息，不過，未來仍難預測，因此，目前只能步步為營。

(工商 )