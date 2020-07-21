日本宮城縣仙台市近日發生一起離奇事件，一位名叫村上的男子在發現妻子失蹤後，急忙帶著21歲的兒子陽都趕赴警局報案；沒想到，兒子竟在承辦員警面前語出驚人的說出，「我把媽媽載去燒掉了。」隨後，警方以損壞屍體及棄屍等罪名將他逮捕。

根據《TBC東北放送》報導，嫌疑人陽都涉嫌在16日晚間10時至17日清晨4時，駕車將死亡的母親載到名取市進行焚燒；而村上在遍尋不著妻子後，立即帶著兒子到附近警局報案。不料，兒子陽都卻在此時說出，「媽媽在家裡死掉，所以我開車把她載去燒掉了。」

警方根據陽都的供詞，在名取市某地發現疑似陽都母親的遺體，但因焚燒時間過久，遺體幾乎只剩下白骨，需待法醫驗屍才能確定死者身分。目前當地警方已依照破壞遺體，及棄屍等罪名將陽都逮捕，並對其母親的死亡經過，及擅自駕車焚毀遺體的動機進行進一步調查。

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(中時新聞網)