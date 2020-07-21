香港新冠肺炎疫情持續失控，據了解，截至今日(21日)凌晨至少新增80宗確診個案，連同累計確診個案的1959宗，即今日的確診數字已經突破2000宗大關。有指新增個案包括一名懷孕35周的孕婦，現正留醫伊利沙伯醫院。

據港媒報導，確診宗數幾何級上升，香港醫療系統瀕臨崩潰。醫院管理局總行政經理張子峯今早(21日)在電台節目表示，負壓病床和病房使用量目前已達80％，情況相當嚴峻，由於今次較多年長病人，相對3月時更快不夠病床，認為本周將會十分關鍵。

他指，因要騰空一定數量的病床收治急症，所以不能用盡負壓設施，而為減輕設施使用壓力，昨日(20日)已安排十多名病情較穩定及有自理能力的確診者，轉到二線病床。

他續指，非急症醫院的特別探訪安排已暫停，並要押後部分非緊急服務，醫生會評估每名病人情況作出優次排列，早前已更改服務日期的病人，可如期應診及接受治療。

目前公立醫院已啟用650間負壓病房，合共1207張負壓病床，現時共有562名確診病人分別於14間醫院留醫，其中23人情況危殆。

(中時 )