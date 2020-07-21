健保署日前公布2019年10大燒錢疾病，慢性腎臟疾病居首，共耗費了533.16億元。醫師表示，台灣約有200萬人罹患慢性腎臟病，若攝取的蛋白質過多，將加速腎功能的惡化，甚至走入洗腎，建議3期以上的腎友每天每公斤攝取0.6-0.8公克的蛋白質即可，採取低蛋白飲食，並增加澱粉、脂肪的量，確保熱量充足。

台灣約有200萬人罹患慢性腎臟病，其中有1成不曉得自己罹病，若飲食未調整，攝取過多蛋白質，可能加速腎功能惡化的時間，甚至提早走上洗腎這條路。

衛福部雙和醫院院長吳麥斯表示，對腎友來說，蛋白質、礦物質（納、磷、鉀）的攝取不能過量。蛋白質過量將導致含氮廢物增加，加速腎髒變壞，但攝取過少又會營養不良，而納、磷、鉀若攝取過多，也會加重腎臟負擔。

腎臟病防治基金會執行長、衛福部雙和醫院副院長林裕峯表示，罹患慢性腎臟病第3期的腎友，每天每公斤只能攝取0.6-0.8公克的蛋白質，並增加澱粉、脂肪的攝取，確保熱量充足。

吳麥斯表示，腎友在實施低蛋白飲食時，可搭配酮酸胺基酸一起使用，酮酸胺基酸有健保給付，可將蛋白質代謝物的毒素轉為營養素，讓患者保有良好的生活品質，延緩洗腎的時間。

目前有許多腎友認為低蛋白飲食不好吃，也不知道如何執行。有鑑於此，腎臟病防治基金會創辦了「豐腎食堂」，可幫助腎友了解如何讓低蛋白飲食變得更好吃、更生活化。

吳麥斯特別提醒民眾，許多健身族都會強調高蛋白飲食，幫助肌肉生長，但長期下來，高蛋白飲食對腎臟的負擔相當重。林裕峯表示，一般人每天每公斤攝取1公克的蛋白質就足夠，切勿過量。

(中時 )