《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（21）日的國際新聞重點。

【1】英國暫停與香港間引渡協議

在加拿大、澳洲相繼宣佈暫停與香港有關引渡協定後，英國20日也宣佈無限期暫停英國與香港間的引渡協議。倫敦同時宣布將對香港實施武器禁運。

【2】牛津大學新冠疫苗人體實驗 「可產生免疫反應」

對抗新冠疫情，世界各國加速研發疫苗腳步，英國傳出令人振奮的好消息。由英國牛津大學開發的新冠病毒疫苗初步人體實驗顯示，1077名受試者注射疫苗後，免疫系統產生反應，但人體注射疫苗後，是否能產生足以發揮保護作用的免疫力還為時過早，需要更大規模的實驗驗證。

【3】川普轉性了！親po「戴罩照」

美國總統川普轉性了，20日一改死不戴口罩的態度，主動在推特上傳戴口罩的照片，更在貼文指出，戴口罩才是愛國的舉動，透露自己最愛國，不過消息人士指出，川普突然轉性主要是因為民調數字不好看。

【4】美商務部制裁11家侵犯新疆人權陸企

美國商務部20日以侵犯新疆少數民族人權為由，對11家中國大陸企業祭出制裁，將其列入黑名單，切斷他們獲得美國商品的管道。這是繼美國財政部本月10日宣布制裁包括新疆黨委書記陳全國等多名中共高官後，美國在短短不到兩周內，再度針對新疆人權侵害行為祭出制裁。

【5】讓川普重新認識北京 關鍵陸籍智囊曝光

自川普政府以來，美國對陸政策逐漸轉硬，外界普遍認為川普的對陸政策，主要是由多位鷹派組成的國安團隊主導。不過美媒最近披露，出身大陸、親歷文革，並受前任美國總統雷根啟發的國務院高級顧問余茂春，正是川普政府對華政策的重要推手之一，他不僅讓川普政府重新認識北京，並深受國務卿蓬佩奧等多位鷹派青睞，連亞太事務助卿史達偉也稱他是「國寶」。

(中時新聞網)