為避免恐龍法官繼續做出爭議判決，立法院今續審「讓國民法官參與審判」的《國民參與刑事審判法》草案。今日審查會，進入影響檢、辯雙方甚深的「拒卻權」，亦即檢察官、被告或辯護人，若認為受選任的國民法官有偏頗之虞，有4次機會，可不附理由向法院聲請不選任特定國民法官。該條例草案在民進黨團人數優勢下，已完成二讀。

立法院臨時會自昨日起，準備以3天3夜的時間，審查「國民參與刑事審判法」草案。截至今天上午院會開始前，已通過二讀的主要草案條文，包括法案名稱改為「國民法官法」；國民法官法庭由職業法官3人、國民法官6人共同組成；國民法官年齡限制須滿23歲；審判案件為所犯本刑為10年以上有期徒刑，或故意犯罪致人於死者才適用採行國民參與審判。

今天上午立法院繼續開會審查，其中草案第二十八條觸及的「拒卻權」概念，因可能高度影響檢、辯攻防，引發朝野關注。

依民進黨團提出的第二十八條修正動議草案內容，大抵上是指「檢察官、被告與辯護人，得不附理由聲請法院不選任特定候選國民法官。但雙方不得逾4人」。

該草案精神在於，為讓選任的國民法官均能公平、客觀參與審判，避免檢察官、被告或辯護人認為有偏頗之虞，國民法官法庭籌備過程中，應納入「不附理由拒卻制度」，給予雙方各4人的額度可行使這項拒卻權，法院對此一聲請，即應裁定不選任該候選的國民法官。

此外，社會爭議較大的判決認定標準、國民法官法庭是要3分之2或過半數同意等分期，則仍待後續的審查。

(中時 )