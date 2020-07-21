量測儀器廠是德科技（Keysight Technologies Inc.）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司日前宣布推出全新的USB 4測試解決方案，以全面提升USB設計效能、確保USB標準相符性，進而實現最佳的量測準確度和信號傳真度。

是德科技積極參與USB開發者論壇（USB-IF）的下一代USB 4規範制定工作。 各種不同的電子產品，包括智慧型手機、筆記型電腦、桌上型電腦、平板電腦和數位相機，都將倚賴新一代的高速數位標準來維持運作。USB4基於Thunderbolt協定規格，是一種隨插即用的數位通訊介面，在頻寬、功率以及資料傳輸效能具有顯著的優勢。

新思科技（Synopsys）IP行銷與策略資深副總裁John Koeter表示：「全球約有數十億個裝置，均依靠新思科技DesignWare USB IP來相互連接，充分展現了我們為設計工程師提供高品質IP，以符合多數先進協定標準要求的用心。新思科技是業界唯一能夠提供完整USB4 IP解決方案的廠商。利用是德科技全方位USB 4測試與除錯解決方案，我們可確保我們的IP符合USB-IF規範，以協助設計工程師更快推出符合標準、可互通的產品，並且大幅降低風險。」

是德科技網路和資料中心事業群副總裁暨總經理Joachim Peerlings表示：「隨著5G不斷擴展，全球有數十億的裝置需彼此互連。為此，資料中心業者和裝置製造商必須找到能夠符合成本、效能和功耗要求的資料傳輸方法。是德科技提供最齊備的測試和量測解決方案，有助於加速USB 4設計的開發，進而建立一個端對端通訊生態系統。對此我們感到很自豪。」

(工商 )