台灣自駕車超德趕法 全球排名第13 13:442020/07/21 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 KPMG全球總部日前發布《2020自動駕駛汽車準備度》報告，共計對三十個國家的自駕車準備度進行評估與排名，前三名國家分別為：新加坡、荷蘭與挪威，台灣首次參與此調查且名列第13名，超越德國、澳洲、法國等先進國家。 KPMG安侯建業工業產業主持人劉彥伯表示，根據調查，今年自駕車在各界投入研發與無人化應用的推波助瀾下，發展日益成熟，不再只是紙上談兵。他認為，雖然疫情造成區域性甚至全球性的經濟停滯，卻成功地將電商與遠距商機發揮的淋漓盡致，不久後全球有望將自駕車應用在外送服務。 (工商 ) #全球 #自駕車 #KPMG #準備 #國家 也許您會感興趣 財經熱門新聞 生技股狂熱後下一步？謝金河：精選下半年十檔潛力股 - 即時 殖利率破4％！10檔金融股 法人狂掃貨 - 財經 - 工商 合一敲開跌停 杏輝跌深勁彈 生技股又紅了 - 財經 - 工商 陸企立訊收購台廠威脅鴻海！下一步吞這家？ - 財經 救命藥「用噴的」！英藥廠狂爆 股價噴漲421％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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