KPMG全球總部日前發布《2020自動駕駛汽車準備度》報告，共計對三十個國家的自駕車準備度進行評估與排名，前三名國家分別為：新加坡、荷蘭與挪威，台灣首次參與此調查且名列第13名，超越德國、澳洲、法國等先進國家。

KPMG安侯建業工業產業主持人劉彥伯表示，根據調查，今年自駕車在各界投入研發與無人化應用的推波助瀾下，發展日益成熟，不再只是紙上談兵。他認為，雖然疫情造成區域性甚至全球性的經濟停滯，卻成功地將電商與遠距商機發揮的淋漓盡致，不久後全球有望將自駕車應用在外送服務。

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