大陸人社部21日舉行2020年第2季新聞發佈會，發佈會上透露，人社部實施社保助企「免減緩」行動，統計2到6月的養老、失業、工傷3項社會保險共減免企業社會保險費5769億元（人民幣，下同）、緩繳431億元，預計全年將為企業減費1.6兆元。

大陸人社部也揭露，截至6月底已有26個省份實現養老保險基金省級統收統支，22個省簽署基本養老保險基金委託投資合約，累計到帳資金9482億元。

截至6月底，全大陸企業養老保險基金累計結餘為4.77兆元，預計到年底還能保持3.8兆元以上的結餘，此外還有2兆元的全國社會保障戰略儲備基金，整體支撐能力還是較強。

據第一財經引述人社部表示，減免養老保險費不會影響今年的養老金調整。今年4月10日人社部、財政部已經大陸國務院批准下發今年調整退休人員基本養老金的通知，調整水準為5％。目前已有25個省推出具體方案，其餘省份正在抓緊實施，爭取儘快把調整增加的養老金發放到退休人員手中。

(旺報 )