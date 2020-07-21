高市府搶攻國旅市場，推出「高雄真水」活動，親子體驗飛魚、魔毯、SUP、溜滑梯。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府打造旗津觀夕平台，推出「日落攝影棚」活動，邀請專業攝影師以拍立得幫民眾和夕陽合影。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府這周將在愛河擴大舉辦愛河三輪餐車活動「孩子們的夏天」，並有百把大提琴演奏。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

國旅市場大爆發，不讓離島專美於前，高市觀光局暑假推出以水為主題「高雄真水」系列活動，首周在旗津推出「日落攝影棚」、蓮池潭推出「蓮潭親子親水遊」和「水上彈跳嘉年華」反映熱烈，吸引不少民眾響應。這周將在愛河擴大舉辦愛河三輪餐車活動「孩子們的夏天」，並有百把大提琴演奏。

暑假起跑，隨著疫情解封後，國內旅遊市場蓬勃。高市觀光局7月推出「高雄真水」系列活動，以蓮池潭、愛河、旗津3大水域，作為6大活動主場，時間為期3個月，搭配三倍券更有多項優惠，盼搶客到高雄玩水消暑解熱。

國人瘋澎湖、綠島、小琉球等「類出國」旅行，引發旅遊品質疑慮。高市觀光局代理局長邱俊龍表示，可以到高雄來，不用這麼人擠人，高雄推動戶外旅遊，民眾可以放心來玩，目前遊客逐漸回流，暑假假制期間愛河附近飯店也幾乎一房難求。

邱俊龍指出，全新打造旗津觀夕平台落成，上周推出「日落攝影棚」活動，邀請專業攝影師以拍立得幫民眾和夕陽合影，吸引上百位民眾熱情參加，而周五「雞翅之夜」和周六「落日趴」，更以優惠雞翅料理和美景吸引大批民眾參與。

「運動的水」蓮池潭則有蓮潭親子親水遊、水上彈跳嘉年華，活動從18日到8月30日，首周吸引數百位熱愛水域活動的青年朋友、親子家庭遊玩。活動搭配三倍券好玩方案，可優惠玩「滑水主題樂園」、「泮咖啡」折價券。

暑期第2周，除旗津及蓮潭活動持續舉辦外，觀光局25、26日兩天下午3時至晚間9時在愛河河西、高雄市電影館前推出「孩子們的夏天」，以高質感餐車市集主打年輕族群，預計約有70攤餐車美食和精彩街藝表演。

其中，26日傍晚5點30分更邀請「100把大提琴的美麗冒險」來到愛河畔華麗演出，曲目融合古典和原住民歌謠，藉由大提琴樂團和台灣原住民歌聲的碰撞火花，絕對是夏日傍晚最美妙的音樂饗宴，歡迎民眾體驗美食與音樂的饗宴。

(中時 )