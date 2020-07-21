7月以來大陸包括杭州、東莞、寧波、內蒙古、鄭州、深圳等房價有所上漲的城市開始推出房地產調控收緊政策。中原地產研究中心分析師張大偉說，從政策內容來看，今年上半年的房地產調控主要是穩樓市或刺激樓市活躍，但最近隨著多個城市房價明顯上漲，收緊的調控政策開始出現。

據澎湃新聞報導，2020年上半年樓市寬鬆為主下，市場整體逐漸走出疫情影響，5到6月開始多地房價再現明顯上漲，投資需求抬頭。這種情況下，7月以來包括東莞、深圳、杭州等熱點城市發佈樓市調控政策。

其中，一線城市深圳推出8項調控措施抑制樓市過熱，被認為具有風向意義。深圳調控政策對限購政策、離異購房、普通住房標準等推出精準細化規範。

諸葛找房數據研究中心高級分析師王小嬙指出，深圳調控收緊是市場過熱的必然結果，房地產調控的關鍵字仍是「房住不炒、因城施策、房地產市場平穩發展」，深圳本次在因城施策的原則下，結合自身房地產市場推出調控收緊政策。

(旺報 )