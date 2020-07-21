哈林與老蕭合作全新單曲〈音樂超氣派〉。（福茂唱片提供）

哈林與老蕭合作全新單曲〈音樂超氣派〉。（福茂唱片提供）

哈林與老蕭合作全新單曲〈音樂超氣派〉。（福茂唱片提供）

庾澄慶（哈林）將推出全新數位單曲〈音樂超氣派〉，邀請到蕭敬騰（老蕭）獻聲合唱，這首單曲緣起紀念庾澄慶出道30週年的奇幻音樂劇《西哈遊記–魔二代再起》，老蕭飾演要角「火孩兒」與哈林PK，2019年在高雄衛武營連演6場，場場爆滿。今年兩人再度聯手推出〈音樂超氣派〉錄音室版，兩人配唱時，合林特別送上大禮「銀手指」送給老蕭，老蕭開心大喊：「好帥喔！」並問：「請問是哈林哥的手嗎？」沒想到哈林搞笑回應：「是我老婆的手啦！」

兩位金曲歌王同台飆歌，跨世代合作完美呼應哈林想傳達的快樂訊息，「音樂是開心的！好玩的、不分時代、不分年齡！你喜歡就能被打動、就是個好的音樂！」為了答謝老蕭這一年來的合作，哈林特別獻上大禮「銀手指」Rocker裝置藝術，老蕭忘情的盯著銀手指說：「手指有點歪。」哈林妙回：「可能打球吧？」老蕭稱手指漂亮、白嫩，要擺在家裡，接著兩人擺起跟銀手指一樣的Rocker手勢，玩到最後，哈林還作勢示範挖鼻孔用途，搞笑說：「我挖完你就不敢挖了啦！」

庾澄慶為紀念出道30週年，特別在去年籌製《西哈遊記–魔二代再起》音樂劇，與三金製作人陳鎮川的「耳東劇團」共同操刀，邀請蕭敬騰、馬念先、旺福姚小民、Erika劉艾立領銜主演，值得一提的是，從劇本發想、創意、音樂總監到親自上陣演出，庾澄慶親力親為，寫下音樂生涯全新里程碑，哈林開心說：「這齣音樂劇有如我個人的『音樂展覽』，將許多我愛的、做過的、沒做過的嘗試，全部一網打盡！」

全新單曲〈音樂超氣派〉是哈林以「火孩兒」老蕭外冷內熱的角色特性所量身定做，「在劇中我為老蕭創作了兩首歌，〈音樂超氣派〉是其中一首。」又打趣說：「讓他好好表現一下，其實是利用啦！」老蕭聽聞則自信：「沒在怕，不會招架不住哈林哥的熱情！」讓哈林龍心大悅，相當推崇蕭敬騰，「將我喜歡的音樂型態、甚至於平時無法唱到的東西，藉著我喜歡的歌手-老蕭盡情揮灑，真是酷斃了！」並稱讚老蕭的年齡和狀態，「都正在最顛峰時，只能更好。」又不禁自嘆：「哪像我們已經平盤，只能維持。」而老蕭則以音樂劇為例，讚：「簡直就是個人的『音樂展覽』，哈林哥都在做自己想做的事，值得後輩學習！」

此外，庾澄慶更將在7／28生日當天推出個人聯名潮牌限量車衣-BIKENANA JERSEY（火雲蕉），預購將有機會得到〈音樂超氣派〉極限量實體單曲CD！庾澄慶＋蕭敬騰〈音樂超氣派〉將於（27日）起一連三天在HitFM全球首播。

(中時 )