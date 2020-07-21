桃園市長鄭文燦（左）親至敏盛45周年院慶現場，敏盛綜合醫院總裁楊敏盛（右）贈送新書《臉書歲月》給鄭文燦。（姜霏攝）

敏盛綜合醫院20日舉行45周年紀念活動時也是敏盛綜合醫院總裁楊敏盛《臉書歲月》的新書發表會。楊敏盛將3百多則臉書貼文集結成冊，紀錄日常生活，抒發個人情志。提到書中內容楊敏盛表示，記錄自己如何安排80歲以後的日子，直說：「要讓自己成為快樂的老人」。

今年是敏盛醫院的第45周年，楊敏盛也決定在20日一同舉辦新書發表會，將20個月以來的臉書貼文集結成冊，1個禮拜少則2篇多則5篇，慢慢累積到3百篇時，在同事、朋友的鼓勵之下決定出版，一共集結成3卷。楊敏盛感嘆的說：「能享受80高壽是很不容易的」，書中記錄了楊敏盛過80歲以後的「快樂老人」生活。楊敏盛談到，除了作為自己的紀錄，也是留給子孫們及市民參考，有一天他們也會走到老年這步，重要的是如何調適及規畫。

桃園市長鄭文燦20日親自出席敏盛院慶活動，談到45年來敏盛對社會的幫助及貢獻極大。除了是桃市急救責任醫院之一外，疫情期間敏盛旗下的盛弘醫藥公司及敏成公司，更是防疫國家隊的重要推手。楊敏盛提到，在台灣各企業平均壽命不到10年的局面下，敏盛能走到45周年更是不容易，若只是「長壽」並沒有用，對於社會來說，更重要的是敏盛代表著什麼樣的價值。

楊敏盛坦言，過去的種種危機都已化為轉機，每次的考驗都讓敏盛更加壯大，藉此累積了敏盛的實力，楊敏盛說：「為有文化的建樹才能讓企業永續經營」。

(中時 )