美國億萬富翁、NBA達拉斯獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban）近日表示，投資人熱衷炒股，連他的18歲姪女也瘋狂，庫班警告，美股從3月底反彈至今的情形，讓他想起1990年代網路達康泡沫時期，並呼籲投資人別貪心。

CNBC報導，庫班提及美股目前與達康泡沫的情勢相當，「在某程度來看，這次股市的上升是因為美國聯準會注入的流動性，以及金融資產通膨所致。但從更大的角度來看，這兩次漲勢其實很相似。」

在互聯網熱潮中大賺數十億美元的庫班表示，以前對股票市場不感興趣的人，現在也對股市產生興趣，「18歲的姪女問我應該投資哪些股票，因為她的朋友每天可以賺30%。還有一些以往不看股市的人，也問我該投資什麼股票」。

庫班警告，現在每個人似乎都成了牛市中的「天才」，但其實大家都在賺錢的原因是聯準會的流動性支持，吸引了原本不會進入股市的人。他告訴姪女，在股市中賺到的錢，唯一的方式就是套現，並強調「不要貪心」。

庫班曾在5月對市場估值提出質疑，他周一對CNBC表示，網路泡沫持續了多年，從1995年到2000年3月泡沫破裂，那斯達克指數上漲超過500%。而截至上周五收盤，那斯達克自3月23日盤中低點上漲了將近60%。

(中時新聞網)