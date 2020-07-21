在大陸車市第2季銷售量轉正，廣華-KY(1338)第2季營運回穩，6月營收來到今年來最高，雖然上半年累計營收年減32.9％，不過，法人認為，在日系客戶未來大陸產能持續增加，大陸車市銷售跌勢收斂，7月營收將恢復正常水準，下半年營收可望大幅優於上半年。

廣華今年上半年分別受到大陸及歐美封城影響，業績持續低迷，但歐美解封後，6月營收呈現大幅反彈，以5.43億元來到今年最高，月增達到36.1％，雖然年減7.8％，但減幅是上半年單月最低。

第2季營收13.21億元，季增24％，年減27.6％，大陸車市有所回溫，且墨西哥與美國工廠5月開始復工，整體產能利用率將持續改善。法人估計，下半年日系車銷量提升，客戶拉貨積極，產能利用率的回升帶動毛利率提高，營收將呈現季季走高，下半年營收較上半年有機會增加6成的幅度。

下半年主要還是來自於日系車表現，三大日系車廠2020年大陸銷量目標年增4％，優於大陸車市同業的年減10％以上，未來兩年日系車在大陸產能持續增加，日產和豐田目標200萬輛以上，本田約132萬輛，廣華將持續受惠。

廣華墨西哥廠2019年虧損縮減，2020年又受到疫情影響，轉盈機會較低，但5月開始復工，整體產能利用率將持續改善，虧損影響會持續收斂。

此外，大陸車廠樽節成本，內飾件亦希望能夠直接供應，公司也積極爭取訂單，並成為第一階供應商，提高議價能力。

(時報資訊)