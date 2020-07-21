國旅大爆發，兆豐銀走卡通路線拚國旅商機。對此兆豐銀２１日宣布，民眾旅遊需求激增，為響應政府振興經濟，兆豐銀行將發行旅遊網購最高可達15%回饋的全新信用卡－『e秒Happy卡』，同時也與家喻戶曉的「臺灣吧」攜手合作，讓饒富趣味的「黑啤及啤下組織」5隻超萌台灣保育動物明星，一躍成為卡面主角，同時會將一般消費金額的0.1%的，捐贈《台灣黑熊保育協會》。

這張『e秒Happy卡』的超值旅遊休閒娛樂回饋，包括旅遊網購平台最高15%回饋、悠遊卡自動加值5%回饋、單筆滿2千元享3期0利率、ez訂電影全票33%折扣，特別是包括所有網購一率2.5%回饋，以及申辦電子帳單再享四大訂房網、三大旅行社及兩大體驗旅遊平台加碼2.5%回饋，還有訂房兩大網站Booking.com最高10%回饋、Hotels.com享92折優惠等等，可說目前市面上旅遊回饋最高的卡別。

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