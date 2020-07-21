三峽大壩「潰壩說」不斷傳出。針對「潰壩說」，三峽集團流域樞紐管理中心負責人接受官媒專訪時表示，三峽工程不是有些人想象的那麼「脆弱」、不堪一擊的。製造三峽大壩「變形」，有「潰壩風險」等謠言，是危言聳聽。

上述負責人接受官媒《環球時報》專訪時稱，截至周日（19日），三峽工程在此次汛情中已累計防洪運用5次，攔洪總量約140億立方米，控制2020年長江第1號洪水下洩流量每秒3.5萬立方米，削峰率達34％。1998年長江全流域特大洪水，荊江一度面臨分洪的抉擇，防洪形勢十分嚴峻，如果當時三峽工程已經建好，長江中下游的防洪壓力將會大大緩解。今年如果沒有三峽工程，長江中下游防洪形勢將更加緊張。

負責人指出，三峽工程的防洪作用主要在荊江河段，可使荊江河段遇100年一遇洪水不分洪；遇超過100年一遇至1000年一遇洪水，包括類似歷史上的1870年大洪水，則可控制枝城流量不超過每秒6.8萬立方米，加上分蓄洪區的配合運用，可防止荊江地區發生毀滅性災害。

針對三峽變形潰壩等傳言，負責人強調，當前三峽大壩安全運行狀況良好，近來未出現任何所謂的「變形」或其他風險，任何沒有科學縝密監測數據的猜測都是不科學、不負責任、外行甚至別有用心。

對於一些言論認為，三峽大壩今年連續洩洪，加重了中下游的洪水氾濫，負責人指出，水庫洩洪只是水庫通過洩洪設施出流的一種形式，三峽儘管在洩洪，但總出庫流量為每秒3.5萬立方米，仍比入庫流量每秒5.3萬立方米小，仍在發揮攔洪作用。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)