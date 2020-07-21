平鎮警分局選在餐廳辦治安座談會，警民一起品嘗手抓飯。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

平鎮警分局選在餐廳辦治安座談會，警民一起品嘗手抓飯。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

在後疫時代，政府為振興地方經濟，各項講習、訓練、會議、文康活動及宣導等活動，均運用公務預算、引進民間補（贊）助資源或自費，以「移地（非警察機關）」、「原地擴大規模」、「產業跨界合作」等方式辦理，以共同促進消費、振興經濟。

桃園市平鎮警分局分局長李建民表示，為配合政府振興經濟方案配套措施，分局各派出所辦理之治安座談會，將一改常態，以結合地方生技公司或觀光工廠導覽方式進行，或搭配地方特色餐廳以下午茶或餐敘方式，介紹地方人文風情，以多元化方式打破以往排排坐的嚴肅呆板氣氛，同時促進經濟發展。

而平鎮龍岡地區是早期國共內戰異域孤軍轉進臺灣的落腳處，居民大都是從緬甸、寮國、泰國交界撤退的孤軍及眷屬，因此延續了豐富的滇緬文化及特色美食，所以龍岡派出所在21日上午，特別選在當地深具滇緬文化的特色餐廳舉辦治安座談會，熱情的迎賓舞結合當地特色的手抓飯美食，深獲與會來賓一致好評。

李建民說，目前維護地區治安為當前重點工作，舉凡反詐騙、安居緝毒、預防各類刑事犯罪及嚴懲惡性交通違規重點取締項目等，尤其是現階段青春專案保護青少年的各項宣導，警方將責無旁貸。也希望藉由座談會的召開，能夠持續灌輸與會民眾、家長更正確的安全觀念，亦期望透過座談了解民眾所需，進而達到犯罪預防的成效。

(中時 )