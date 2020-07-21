蓮荷園老闆王昱翔10歲時因闖入爺爺的花園，不小心把花盆打破，從此被下令禁止進入，誓言長大後要蓋一座很像迷宮的花園。爾後因生意失敗負債4百多萬，回老家重整田地，完成小時候夢想，如當年的童言童語般，建造了一座五行八卦的迷宮花園。

王昱翔因氣憤爺爺不讓他進入花園，直言：「沒關系！我長大後要蓋一座更大而且很像迷宮的花園！」又因當時台灣退出聯合國，於是將心目中的花園命名為「聯合園」，有趣的是當時並未決定要種植蓮花及荷花。在布袋戲的渲染下，加入了許多易經、諸葛亮、水簾洞等元素，小小年紀就把腦海中的藍圖設計好，當年的他從沒想過未來將會夢想成真。

1999年因鐵工生意失敗，負債了4百多萬，下定決心回老家重整田地，觀音區正好在推行種植蓮花，「蓮荷園」就此誕生。從那刻開始，王昱翔將小時候的白日夢一一實現，將整片田地打造成五行八卦的迷宮花園、設計了「水蓮洞」。至今已開業21年，每年都設計不同的造景吸引遊客，成為觀音蓮花季的知名店家之一。

王昱翔坦言自己從小是一名自閉兒，不喜愛與人談話，每天都跟觀世音菩薩聊天，默默的許下了2個心願，除了希望能找到老婆外，希望能抱到美女，還付他錢跟他說謝謝。退伍時王昱翔去了公廟拜拜，正巧遇到觀世音菩薩降在乩童身上，將他和太太牽線，完成了第1個願望。最初在經營乘坐大王蓮時尚未架設梯子，遊客必須要用抱的，於是也完成了第2個願望。

在觀世音菩薩的帶領下，王昱翔逐夢踏實，他感嘆的說，挫折都是一時的，自身正是一個夢想成真的真實案例。

(中時 )