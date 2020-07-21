改變脾氣相當不容易，急診醫師魏智偉在節目上分享，脾氣暴躁的女子與家人大吵後離家，隔一陣子回家後，竟性格大變，變得溫馴又愛傻笑，讓家人憂慮，導致這些怪異的行為原因，是在外交到壞朋友吸毒了，沒想到檢查後發現，竟是腦出血。

魏智偉在節目《媽媽好神之俗女家務事》上分享，憤怒的爸爸帶著女兒來看診，請醫師幫忙檢驗有無吸食毒品，從兩人的相處模式可見，父女的感情並不好，幾乎是三天一大吵得程度。

魏智偉表示，頗有主見、脾氣暴躁的女子，跟家裡吵翻後，就搬出去工作，彼此有段時間都沒連絡，後來女子因身體不適返家，起初大家都覺得女兒轉性了，變得溫馴很多，說話也不那麼衝，猜測是在外打拼吃苦了，突然懂得家人的辛苦。

魏智偉指出，但女子回家不久，爸爸就覺得很奇怪，因為不管家人說什麼、問什麼，本來很有主見的女兒，竟都只會傻笑放空或露出奇怪的笑容，因此，家人懷疑，該不會是在外面交到壞朋友吸毒，而醫生看了也覺得很怪，便先將女子留院觀察。

魏智偉也說，觀察了一整晚，怪異行為仍未改善，但若是藥物影響，也該代謝掉了，因此只能替她安排頭部電腦斷層檢查，結果發現女子是「腦出血」，因有先天的腦血管瘤，且剛好在控管情緒那塊，才會出現性格大變的行為。

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(中時新聞網)