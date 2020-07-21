中山附醫成立近視控制中心，提供民眾近視防治諮詢、角膜塑型鏡片驗配。（馮惠宜攝）

中山附醫眼科醫師李致名指出，角膜塑型鏡片是一種多弧設計的夜戴型硬式隱形眼鏡，對中央角膜進行壓平而得矯正視力。（馮惠宜攝）

角膜塑鏡片為衛生福利部核准之第三等級高風險性醫療器材，只能由眼科專科醫師執行。（馮惠宜攝）

15歲石小妹10歲開始發現近視300度，因為熱愛騎馬、西洋劍和跆拳道等競技運動，她從此展開搶救視力大作戰，半年前到中山醫學大學附設醫院在精準驗光下配戴角膜塑型片，白天視力恢復到1.0，她開心表示，活動時不用戴眼鏡，可以讓她真正享受競技時的急速快感，未來希望可以晉升到跆拳道黑帶三級。

根據統計台灣高中生近視比例高達8成，為搶救台灣未來主人翁的視力，中山附醫成立近視控制中心，提供民眾近視防治諮詢、角膜塑型鏡片驗配，未來更將與中山醫學大學合作進行高階隱形眼鏡試驗控制近視；該中心21日也盛大舉行揭牌儀式，石小妹在爸爸陪同下現身說法。

石小妹說，自己從小熱愛閱讀更喜愛運動，小學三年級發現近視300度，配戴眼鏡讓學跆拳道、西洋劍時，無論出拳或彈跳時都受到限制，尤其騎馬眼鏡會晃動，無法肆意飆速，因而11歲開始她配戴角膜塑型片，透過夜間配戴白天視力恢復到1.0可以不用戴眼鏡，但卻經常過敏不適，需要休息再配戴，因而矯正近視效果不佳，度數也從300度慢慢惡化到600度。

半年前爸爸帶石小妹到中山附醫重新驗光配戴新的角膜塑型片，如今她睡覺時配戴，白天視力就可恢復到1.0，也未再出現過敏不適；中山附醫眼科醫師李致名指出，角膜塑型鏡片是一種多弧設計的夜戴型硬式隱形眼鏡，對中央角膜進行壓平而得矯正視力，並形成周邊視網膜近視性離焦抑制眼軸增長控制近視角膜塑型鏡片，且在晚上睡覺時配戴，白天移除鏡片後則可獲得清晰的視力，同時達到近視控制的效果。

李致名強調，角膜塑鏡片是控制近視，適用於9歲到18歲的近視學童，而精準驗光配鏡是相當重要的，衛福部將它列為第三等級高風險性醫療器材，只能由眼科專科醫師執行，以避免未精準驗配造成角膜缺氧、破皮等併發症，使用者也需要定期回診追蹤視力。

(中時 )