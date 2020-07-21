隨著11月的美國大選臨近，據多家美國媒體報導，自7月17日開始，特朗普競選團隊開始在Facebook以及Instagram上投放一些政治廣告，聲稱「TikTok（抖音）正在監視你」（TikTok is spying on you）。但此舉遭到所引用的報告方發佈公司Mysk表示非常不滿，並在推特上表示，川普競選團隊正在利用我們的「剪貼板研究」來獲取政治利益，這是可悲的。
該公司也指出，不只是TikTok一款應用軟體在訪問使用者手機的剪貼板。
據大陸觀察者網引述美媒報導，川普競選團隊投放的政治廣告中的說詞，與此前名為Mysk的公司發佈研究報告有關。該研究報告指出，包括TikTok、LinkedIn以及福克斯新聞（Fox News）在內的數個應用會訪問蘋果手機使用者的剪貼板內容。
而在不斷訪問手機剪貼板內容遭質疑後，TikTok曾做出回應說明，已經向App Store提交更新版本，刪除了該功能，以消除任何可能出現的混亂，並強調TikTok致力於保護用戶的隱私，並對應用程式如何工作保持透明。
(旺報 )
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