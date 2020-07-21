歐盟峰會在布魯塞爾達成規模7,500億歐元復甦基金計畫，盼為備受疫情打擊的歐洲經濟注入強心針，歐盟領袖對此協議表達肯定，法國總統馬克宏形容這是歷史性的協議，德國總理梅克爾則強調歐盟展現共同行動的決心。

梅克爾指出，儘管成員國各有立場，但此協議顯示歐盟共同行動的重要訊息。

馬克宏則表示，該歷史性的協議可讓歐盟運用共享的財務資源，對抗新冠病毒的挑戰。他提及在經濟漫長且艱難的協商後才取得共識，期間透過妥協贏得成員國支持是必須的做法。

(工商 )