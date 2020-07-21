受惠美國高科技股強攻，激勵那斯達克與費城半導體兩大指數連番改寫歷史新高，刺激台股電子族群見賢思齊，當仁不讓成為新一波盤勢劍指歷史天價12682點的「大當家」。

台股周二開高登高，再度改寫30年來新高水準。在權王台積電開盤即跳高大漲，引領左右大護法聯發科及環球晶連袂強攻下，使盤勢開高之後不回頭，加上股王大立光也牽引高價族群互別苗頭，使加權指數一路上攻，一度連續突破12300點與12400點關卡，尾盤台積電漲幅稍收歛，才使12400關卡得而復失。

不過，台積電在高階高毛利的7奈米至3奈米的相關製程，遙遙領先競爭對手，使外資加碼幅度擴大，高檔追價毫不手軟，係周二大盤欲小不易首要功臣。

短線權值股站在多方者，還包括兆豐金、南亞科、日月光投控、聯電、廣達、仁寶、台化、台泥、南亞、亞泥、長榮海運、友達、群創、台玻、台達電與第一金等。成功化解鴻海、中鋼、富邦金、中信金、長榮航、華航、台塑化、統一、和碩與台灣大等重量集團股表現疲軟壓力。

加權股價指數終場大漲223.01點，報12397.55點，單日漲幅1.83%，成交2237.4億元。與歷史天價12682點的差距還不到300點，而權王台積電的大多頭牛勢行情，似仍方興未艾，顯示日前法人看俏台股大波段可望劍指15000點之上，並非無的放矢。

店頭市場方面，生技、紡纖與化學等類雖拉回，但電子當家，引領電機、鋼鐵、營建、航運與觀光等族群持穩攻堅，使指數開高之後同樣欲小不易，終場收漲0.89%，報163.7點，成交682.83億元。

生技股方面，業內人士指出，今上下大震盪，終場雖仍收黑，但前波多頭指標之一的國光生、博錸、共信-KY與生華科等，多跌深強彈，顯示逢低布局者仍大有人在，由於類股普遍仍屬股本迷你，市場籌碼易於掌控之特性，加上政策面不偏空，後市不必過分悲觀。

尤其中天、合一、杏國等3檔本波回檔超弱勢股票，盤中再度放量打開跌停，尾盤雖持續再掉入跌停板，但依歷史經驗觀察，當無量重挫個股，只要沒有地雷危機，且基本面仍屬正軌運轉，則在低檔第3度放量拉出長紅時，就是在低檔伺機發起攻擊訊號之準備，值持續追蹤。

(工商 )